تعليق دوام مدارس بسبب "شيغيلا" وسط ارتفاع حالات التسمم بالجرثومة في الأردن

علقت وزارة التربية والتعليم، الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة "شيغيلا".

وقد أوضح الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية، أن تعليق الدوام سيكون لغايات التعقيم، وأن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بعد في المناطق، بحسب المنطقة.

وكان تلفزيون "رؤيا"، أفاد اليوم الأحد، بوصول 14 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالتسمم، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 72 حالة.