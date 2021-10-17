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نائب يطالب بتعظيم الدور المجتمعي للقطاع الخاص

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:48 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد المسلمي
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أدى دورا هاما فى التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاحا كبيرا، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتنيسر الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق.

الجلسة العامة لمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافقى والخدمات العامة.

وقال زين الدين، إن مشروع القانون الذي نناقشه اليوم يأتى استكمالا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل، مشيرا إلى أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة.

القطاع الخاص
وطالب زين الدين، فى كلمته، بضرورة تعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، كنوع من أنواع المشاركة الفعلية فى مساعدة ودعم المجتمع  حتى نشعر جميعا بأننا نعمل فى خندق واحد.

الكلمات المفتاحية

مشروعات البنية الأساسية قانون مشاركة القطاع الخاص عضو مجلس النواب النائب محمد عبد الله زين الدين المرافق العامة بالدولة القطاع الخاص

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