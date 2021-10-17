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الإمارات تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في الاستثمارات السياحية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، كأكبر دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في الاستثمارات السياحية الأجنبية المتجهة إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2016 و2020.

وأظهر تقرير «إف دي آي إنتلجنس» أن دولة الإمارات كانت المصدر الرئيسي للاستثمارات السياحية في الخارج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020.

 وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «الاستثمارات السياحية الأجنبية 2021» إلى أن دولة الإمارات استثمرت في 61 مشروعاً سياحياً في الخارج، تعادل أكثر من نصف مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من المنطقة.

وقامت العديد من الشركات الإماراتية في القطاع الخاص وشبه الحكومي بإطلاق مشاريع سياحية متنوعة في المنطقة والعالم، للاستفادة من هذا القطاع المتنامي، وافتتحت هذه الشركات عدداً من المنتجعات والفنادق والوجهات السياحية في دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وغيرها من الوجهات العالمية.

وفي المقابل، استقبلت دولة الإمارات استثمارات سياحية هائلة من المستثمرين الأجانب، بدعم من مكانتها العالمية، وتربعها على قائمة أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، ما جعلها وجهة للمستثمرين الأجانب في الاستثمارات السياحية.

وحلّت دولة الإمارات في المركز السابع عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة خلال الفترة ما بين 2016-2020، بعد أن استقطبت 78 مشروعاً سياحياً، متخطية فرنسا التي سجلت 71 مشروعاً، واليابان 66 مشروعاً؛ حيث كانت دولة الإمارات الوجهة الرئيسية للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا بين عامي 2016 و2020، بعدما فازت بنسبة 30% من عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر السياحي، واستحوذت على 33% من قيمة الاستثمارات السياحية في المنطقة.

وكان مجلس الإمارات للسياحة، أقر خلال أغسطس من العام الجاري ، خطة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد ودوائر وهيئات السياحة المحلية، لزيادة عدد السياح الدوليين إلى دولة الإمارات وفتح أسواق سياحية جديدة لاستقطاب السياح إلى دولة الإمارات.


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