وزير الأوقاف: البشرية لم تعرف إنسانًا أنبل ولا أشرف من النبي محمد

نص كلمته:



كما أنها لم ولن تعرف معلمًا أحسن تعليمًا وتأديبًا وتطبيقًا عمليًا للسماحة والرحمة منه (صلى الله عليه وسلم)، فقد كان (عليه الصلاة والسلام) أحسن الناس خُلقا، وأصفاهم نفسًا، وأعظمهم داعيًّا ومعلمًا، وأكثرهم سماحة ويسرًا، فعن سيدنا معاوية بن الحكم السلمي (رضي الله عنه) يقول: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فعلمت أنهم يُصَمِّتُونَنِي، فسَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، بأبي هُوَ وَأُمِّي ؛ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ؛ فوالله: مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي، إنما قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ...".

وفي الصحيحين أن رجلًا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ قَالَ: "مَا لَكَ؟ ما أهلكك ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟" قَالَ: لاَ، فَقَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِمِكْتَلٍ فيه تمر فقال (صلى الله عليه وسلم): "أَيْنَ السَّائِلُ؟" فَقَالَ الرجل: أَنَا يا رسول الله، فقال (صلى الله عليه وسلم): "خُذْ هذا، فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله ؟ فَوَ الله مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا – يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ ( جانبي المدينة ) – أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَّى بَدَتْ نواجذه (صلى الله عليه وسلم)، ثُمَّ قَالَ: "خذه فأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

فما أحوجنا إلى التأسي بأخلاقه (صلى الله عليه وسلم): صدقا وأمانة ووفاء ورحمة للعالمين، لنكون بحق خير أمة أخرجت للناس، فخير الناس أنفعهم للناس، وما استحق أن يولد من مات لنفسه.

الأديان كلها رحمة وسماحة وإنسانية، وقد أنزلت لسعادة الناس لا لشقائهم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى"، ويقول سبحانه: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، ويقول سبحانه: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ".

يقول شوقي:

وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ



هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَا الرُحَماءُ





ويقول الإمام البوصيري:

أبــانَ مولِدُهُ عن طِيــبِ عنصُرِهِ



يـا طِيبَ مُبتَـدَاٍ منه ومُختَتَـمِ



هُو الحبيبُ الــذي تُرجَى شـفاعَتُهُ



لكُــلِّ هَوْلٍ مِن الأهـوالِ مُقتَحَمِ



محمدٌّ سـيدُ الكــونينِ والثقَلَـيْنِ



والفريقـين مِن عُـربٍ ومِن عَجَـمِ



يا رَبِّ بالمصطفى بلغ مقاصدنا



واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم



يا رَبِّ بالمصطفى بلغ مقاصدنا



واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم



ويقول شوقي أيضا:

يا رَبِّ أَحسَنتَ بَدءَ المُسلِمينَ بِهِ



فَتَمِّمِ الفَضلَ وَاِمنَح حُسنَ مُختَتَمِ



وبهذه المناسبة الكريمة فإننا بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة قد انتهينا بفضل الله تعالى من إصدار المجموعة الثانية من سلسلة رؤية، وتضم خمسة عشر إصدارًا هامًا، من أهمها: كتاب العقل والنص الذي يؤكد على أهمية إعمال العقل في فهم النص وفق مقتضيات الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع.



وكتاب الجاهلية والصحوة الذي يفند أباطيل أهل الشر في رمي مجتمعاتنا المسلمة المؤمنة الموحدة بالجاهلية ظلمًا وبهتانًا، ويؤكد أن الصحوة الحقيقية ليست في مجرد الشكل الذي تتستر خلفه هذه الجماعات، إنما في الالتزام بجوهر الدين وقيمه السمحة، وإدراك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن نعمل على تقدم دولتنا في مختلف المجالات، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.



وبهذه المجموعة الجديدة يبلغ إجمالي ما صدر من هذه السلسلة في نحو عامين ونصف ثلاثة وثمانين إصدارًا منها خمسة وثلاثون كتابا باللغة العربية، وخمسة وثلاثون كتابا مترجمًا، وثلاثة عشر إصدارًا من سلسلة رؤية للنشء، لتصبح هذه السلسلة بما تعالجه من قضايا فكرية وثقافية وتصحيح للمفاهيم الخاطئة أحد أهم عناصر بناء الوعي الرشيد في بابها ومجالها، مع عملنا المستمر على تحويل هذه الإصدارات إلى برامج تدريبية وتثقيفية للأئمة والواعظات ومعلمي التربية الإسلامية ومحاضرات وندوات للشباب وغيرهم.





هدية للرئيس السيسي

ويشرفني سيادة الرئيس باسمي وباسم جميع العاملين بالأوقاف أن أقدم أحدث مجموعة من هذه الإصدارات هدية لسيادتكم مقدرين دوركم العظيم في بناء هذا الوطن، ودعمكم الكريم للخطاب الوسطي المستنير، واهتمامكم الدائم بتحسين الأحوال العلمية والمادية للأئمة والخطباء.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد بمناسبة ذكر المولد النبوي الشريف بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن الأديان كلها رحمة وسماحة وإنسانية، وأن البشرية لم تعرف إنسانًا أنبل ولا أشرف ولا أكرم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأنه لا بد من إعمال العقل في فهم النص، كما أكد أن الصحوة الحقيقية ليست في الشكل والمظهر وإنما في الجوهر، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.لم ولن تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل إلى أن تقوم الساعة إنسانًا خُلق أو سيُخلقُ أنبل ولا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعزَّ على الله (عز وجل) من سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).