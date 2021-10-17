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هاني الناظر يكشف توضيحا مهما بشأن الكمامات القماشية (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إن هناك دراسات علمية تؤكد أن الكمامة القماشية تقوم بنفس عمل الكمامة الطبية.

ونصح "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، المواطنين بارتداء الكمامة القماشية القطنية ذات اللون الأبيض، لأنه لا يسبب حساسية بعكس الكمامة القماشية السوداء قد تسبب حساسية للبعض، مضيفا أن غسل الكمامة القماشية بالماء والصابون لمدة 20 ثانية يقتل الفيروس.

وأضاف أنه ثبت علميا أن الكمامة هى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن من حصل على اللقاح يجب أن يظل ملتزما بارتداء الكمامة، مؤكدا أن كل انواع لقاحات كورونا فعالة ولا يختلفون عن بعضهما.

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