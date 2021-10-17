هاني الناظر يكشف توضيحا مهما بشأن الكمامات القماشية (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إن هناك دراسات علمية تؤكد أن الكمامة القماشية تقوم بنفس عمل الكمامة الطبية.





ونصح "الناظر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، المواطنين بارتداء الكمامة القماشية القطنية ذات اللون الأبيض، لأنه لا يسبب حساسية بعكس الكمامة القماشية السوداء قد تسبب حساسية للبعض، مضيفا أن غسل الكمامة القماشية بالماء والصابون لمدة 20 ثانية يقتل الفيروس.



