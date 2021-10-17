ضبط 6117 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٦١٧٧ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(٢٥٨٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٠٥) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائي، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



