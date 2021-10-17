Advertisements

ضبط 6117 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:51 ص
المرور
المرور
إيريني صفوت
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٦١٧٧ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢٥٨٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٠٥) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائي، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

توسكر الكيني يكشف كواليس خناقة الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شرط وحيد يعرقل الأهلي عن صفقته السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ ساعتين

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يفاوض هدفه القديم

منذ ساعة

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي الأولي في الدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 25 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:06 ص

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

10:30 ص

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements