Advertisements

ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة بحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار وبيعها

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:55 ص
أسلحة- أرشيفية
أسلحة- أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل الشقة سكنه على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - دبشك خشبى خاص ببندقية – 24 خزينة – سلاح أبيض).

اعتراف المتهم 
وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

ضبط عنضر إجرامي القاهرة الاتجار في الأسلحة النارية أسلحة نارية

أخبار تهمك

ريال مدريد يفاوض هدفه القديم

منذ ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

توسكر الكيني يكشف كواليس خناقة الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شرط وحيد يعرقل الأهلي عن صفقته السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي الأولي في الدوري المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

منذ ساعتين و 54 دقيقة

محمد صلاح يكتب 5 أرقام جديدة بعد هدفه العالمي في شباك واتفورد

منذ ساعة و نصف

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط رشاش جرينوف وورشة لتصنيع الأسلحة المحلية بأسيوط

أمن القاهرة يضبط عاطلا حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة النارية

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ناري واستروكس في الجيزة

بـ"ترسانة أسلحة وذخيرة".. سقوط عنصر إجرامي بالعياط

حبس عاطل العياط لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص

استمرار حبس عاطل بالعياط لحيازته على أسلحة نارية بدون ترخيص

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:06 ص

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

10:30 ص

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements