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ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة بحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار وبيعها
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:55 ص
هبة عبد الحفيظ
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل الشقة سكنه على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - دبشك خشبى خاص ببندقية – 24 خزينة – سلاح أبيض).
اعتراف المتهم
وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اعتراف المتهم
وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.