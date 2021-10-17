ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة بحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار وبيعها

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وعُثر بداخل الشقة سكنه على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - دبشك خشبى خاص ببندقية – 24 خزينة – سلاح أبيض).



اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار وقيامه ببيعها لعملائه من تجار المواد المخدرة.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



