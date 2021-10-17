ضبط عنصرين إجراميين بالمنوفية لحيازتهما مخدرات وأسلحة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.. كما اعترف بقيامه بإخفاء أسلحة نارية وذخائر لدى (أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية)، أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات النارية)



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



