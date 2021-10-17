تجديد حبس مدير مزرعة بتهمة انتحال صفة ضابط مباحث في المعادي

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، حبس مدير مزرعة، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط مباحث للنصب وتزوير المستندات الرسمية.



كان تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، ادعى أنه "ضابط شرطة"، عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالي ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادي بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادي.



وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، واستلامه مبلغ مالي وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادي، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة مدير مزرعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وضبط بحوزته "كارنيه ضابط شرطة مزور، مبلغ مالي طبنجة صوت.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالي، المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.



وأقر بقيامه باصطناع وتزوير المضبوطات بالاشتراك مع عامليّن بمطبعة، وباستهدافهما أمكن ضبطهمها، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات "جهاز كمبيوتر، 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات".



وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة،العرض على النيابة للتحقيق.