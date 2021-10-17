Advertisements

تجديد حبس مدير مزرعة بتهمة انتحال صفة ضابط مباحث في المعادي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:58 ص
متهم
متهم
داليا عادل
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، حبس مدير مزرعة، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط مباحث للنصب وتزوير المستندات الرسمية.

كان تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، ادعى أنه "ضابط شرطة"، عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالي ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادي بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادي.

وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، واستلامه مبلغ مالي وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادي، وحال توجهه لاستلامها تبين عدم تواجدها، واكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة مدير مزرعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وضبط بحوزته "كارنيه ضابط شرطة مزور، مبلغ مالي طبنجة صوت.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأن المبلغ المالي، المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وأقر بقيامه باصطناع وتزوير المضبوطات بالاشتراك مع عامليّن بمطبعة، وباستهدافهما أمكن ضبطهمها، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى تزوير المضبوطات "جهاز كمبيوتر، 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات".

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة،العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر قوات الأمن حوادث تحقيق الأمن أخبار الحوادث

أخبار تهمك

توسكر الكيني يكشف كواليس خناقة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي الأولي في الدوري المصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 27 دقيقة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

منذ حوالي 3 ساعات

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يفاوض هدفه القديم

منذ ساعة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ 33 دقيقة

شرط وحيد يعرقل الأهلي عن صفقته السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:06 ص

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

10:30 ص

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements