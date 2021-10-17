ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم ) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج المُشار إليه ( ملك أحدهم ) وعثر بداخلها على ( حفرة بعمق 20 متر – عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال التنقيب )، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



