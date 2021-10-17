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ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة
الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:59 ص
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم ) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج المُشار إليه ( ملك أحدهم ) وعثر بداخلها على ( حفرة بعمق 20 متر – عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال التنقيب )، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج المُشار إليه ( ملك أحدهم ) وعثر بداخلها على ( حفرة بعمق 20 متر – عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال التنقيب )، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.