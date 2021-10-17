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ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 11:59 ص
المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم ) بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج المُشار إليه ( ملك أحدهم ) وعثر بداخلها على ( حفرة بعمق 20 متر – عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال التنقيب )، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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