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الأمن العام يضبط 66 قطعة سلاح و143 قضية مخدرات

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:03 م
قوات الأمن
قوات الأمن
هبة عبد الحفيظ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (٦٦) قطعة سلاح نارى، (١٤٣) قضية مخدرات وتنفيذ (٥١٧١٦) حكما قضائيا متنوعا، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

جاء ذلك برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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