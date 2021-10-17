ضبط صاحب مصنع بالقاهرة لتصنيع بالونات مواتير المياه "بدون ترخيص"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لتصنيع بالونات المياه - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع بالونات مواتير المياه مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية عليها "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على (كمية من بالونات المياه "منتج نهائي" – كمية من أجزاء التصنيع – عدد (11) ماكينة وأدوات تصنيع - وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).



بمواجهته اعترف بإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أبارح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



