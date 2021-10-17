



وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1354) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (5،6 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



ضبط (3،3 طن "دواجن ومقطعاتها") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.



ضبط (2،1 طن أسماك "بورى – مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (42 طن "ملح سياحات معبأ داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي " مستلزمات إنتاج "، 2000 عبوة فارغة "معدة للتعبئة "، 5 ماكينة" طحن "تعبئة" ميزان حساس أدوات إنتاج" وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لتعبئته بإعتباره ملح طعام وطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة ملع الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



ضبط (30 طن "زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود نسبة شوائب وأتربة ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (20،34 طن "ثمار فواكه مبردة مستوردة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



ضبط (10،85 طن سلع غذائية "حلوى المولد، سكر حر، عسل جلوكوز") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تاريخى الإنتاج والصلاحية واحتوائها على نسبة شوائب "مستلزمات إنتاج- منتج نهائى" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات "بدون ترخيص") بمحافظة كفرالشيخ.



ضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة..لتجميعه (1285 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها، وكذا تصرفه فى 350 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم ) قام المذكور ببيعها بالسوق السوداء.. قدرت بقيمة مالية 2170 جنيهًا.



ضبط (51،25 طن "حبيبات بلاستيكية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج، 1،476،500 مليون قطعة إكسسوارات هاتف محمول "جراب- شاحن-كابل باور" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجارة الأدوات والأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



ضبط (26700 قطعة مستلزمات طبية "قفاز طبى، كمامة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات أثر بالغ الضرر على الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط (5،4 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكاير بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.