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الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أنهي مسؤولى النادى الاسماعليي كافه تفاصيل مفاوضات مع نادى الزمالك من اجل التعاقد مع مدافع الفريق الجديد محمود شبانه القادم من صفوف اسوان.

ولن يشارك مع القلعة البيضاء بسبب أزمة القيد التى تعانى منها الفريق الابيض ، وتم الاتفاق على انتقال اللاعب الى الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعى محمود شبانة لحسم انتقاله لصفوف الإسماعيلى في انتقالات شهر يناير المقبل، لعدم التواجد على قائمة الانتظار طوال الموسم.

يذكر أن شبانة كان قد انتقل إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من نادى أسوان لكنه لم يتم قيده بسبب أزمة القلعة البيضاء في قيد اللاعبين لفترتين.

وكثف مسوؤلى الدراويش المفاوضات مع نظرائهم فى نادى سيراميكا كليوباترا من أجل حسم انتقال محمد حسن لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا والزمالك السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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