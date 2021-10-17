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كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المحال بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:14 م
المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل -كائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة حقيبة ملابس من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

بالفحص تبين وجود آثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتويات المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها.

وبتطوير مناقشته أقر بأنه ارتكب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميلته "سيئة النية" - "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.. وبحوزتها (2 شاشة عرض- كمية من مخدر البودر- مبلغ مالى).

بمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدتها، واعترفت بحيازتها للمواد المخدر بقصد التعاطي وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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