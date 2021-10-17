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أول تحرك برلماني بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال إفريقيا

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد المسلمي
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال إفريقيا وقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبًا أمام منتخب ليبيا، بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب، لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

مجلس النواب
وأوضحت عطوة"، أن القائمين على البطولة أخفقوا فى الحفاظ على اللاعبين وبسبب إهمالهم للإجراءات الاحترازية تسبب ذلك فى إصابة 13 لاعباً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتم اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة.

وأكملت عضو مجلس النواب": "العدد يزداد حيث وصل الى 15 لاعب فور وصولهم لمصر، حيث أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

تحقيق موسع 
وطالبت مايسة عطوة بفتح تحقيق موسع بهذا الشان للوقوف على المقصر والمتسبب فى خسارة المنتخب المصرى وإصابة المنتخب بكورونا مما استتبع معه انسحاب المنتخب الوطنى واعتباره مهزوم.

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