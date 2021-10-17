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روسيا تسجل أكثر من 34 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:22 م
روسيا
روسيا
وكالات

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 34303 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، مقابل 33208 إصابات أمس السبت و32196 إصابة الجمعة و31299 إصابة الخميس.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يتوزع بين العاصمة موسكو (6740 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3323 حالة) ومقاطعة موسكو (2759 حالة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 997 حالة وفاة جديدة، مقابل 1002 وفاتين أمس، ما كان أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

 

وأكدت السلطات الروسية، تماثل 18717 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا

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