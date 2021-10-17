Advertisements

دانييلا رحمة تشوق جمهورها لثاني أجزاء مسلسل للموت

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:24 م
دانييلا رحمة
دانييلا رحمة
لمياء علي

شوّقت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، بصورة نشرتها تظهر فيها وهي مستلقية على ظهرها بين أوراق الخريف المتساقطة، وعلّقت على الصورة قائلة:" صرت بعالم تاني ​للموت 2​ ادعولنا الموسم الثاني".

ويشار الى أن فريق عمل المسلسل احتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة في كواليس التصوير مع جميع أبطال العمل وكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر.

يذكر أن مسلسل "للموت" عُرض في شهر رمضان 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا الأمر الذي دفع شركة الإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها السيد جمال سنان، لإنشاء جزء ثانٍ منه لعرضه في شهر رمضان المقبل من عام 2022.

الكلمات المفتاحية

فجر فني دانييلا رحمة

أخبار تهمك

الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ نصف ساعة

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 26 دقيقة

موعد مباراة الأهلي الأولي في الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

منذ حوالي 3 ساعات

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شرط وحيد يعرقل الأهلي عن صفقته السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يفاوض هدفه القديم

منذ ساعة

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

توسكر الكيني يكشف كواليس خناقة الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

باسل خياط يتصدر بوستر مسلسله الجديد (صورة)

باسل خياط يتصدر بوستر مسلسل "الكاتب"

​دانييلا رحمة ترقص على أنغام حسين الجسمي خلال تصوير "مهم جدا"

انتهاء تصوير مسلسل "أولاد آدم".. والأبطال يحتفلون

معتصم النهار ودانييلا رحمة يجتمعان لأول مرة في عمل درامي جديد.. إليكم التفاصيل

هكذا احتفل أبطال مسلسل دفعة بيروت بانتهاء التصوير

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:06 ص

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

10:30 ص

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

08:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements