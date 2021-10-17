حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة المحال والمساكن في الجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابى لسرقة المحال والمساكن بمنطقة الجمالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



كما تم التحفظ على كمية من مخدر الهيروين كانت بحوزة المتهمين وإرسالها إلى المعمل الكيميائي.



قسم شرطة الجمالية

كان تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا، من صاحب محل -كائن بدائرة القسم - باكتشافه سرقة حقيبة ملابس من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتويات المحل.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها.





وبتطوير مناقشته أقر بأنه ارتكب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميلته "سيئة النية" - "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها (2 شاشة عرض- كمية من مخدر البودر- مبلغ مالى).



إجراءات قانونية

بمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدتها، واعترفت بحيازتها للمواد المخدر بقصد التعاطى وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.