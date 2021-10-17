الحكومة: 86% من المواطنين راضون عن التطوير بقطاع الطرق والكباري

أولت الدولة المصرية، اهتمامًا بالغًا بمنظومة النقل المصري بكافة عناصرها وذلك إدراكًا لأهميتها ودورها الحيوي والفعال في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في الوقت الراهن، وقد انعكست هذه الطفرة الذي شهدها قطاع النقل على تحسن ترتيب مصر العالمي في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.





وفي إطار الحرص على التعرف على رأى المواطنين في هذا التطوير، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا للرأي خلال الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر 2021 تضمن سؤال المواطنين بالعيّنة حول مدى رضائهم عن التطوير الذى يشهده قطاع الطرق والكبارى فى مصر.



