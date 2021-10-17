محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ميدان الجلاء

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء أمس، أعمال التطوير الجارية بميدان الجلاء بحي الدقي وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.



وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة، على الشركة المنفذة بضرورة الاهتمام بإضفاء اللمسة الجمالية على الأعمال وفق ما يتماشى مع الرؤية الفنية والجمالية.



وأكد المحافظ، على أهمية ميدان الجلاء لكونه أحد الميادين الحيوية التي تشهد كثافات مرورية عالية، مشدداً على الإلتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المعلنة دون تأخير.



وحرص المحافظ علي معاينة الموقف التنفيذي لأعمال التنسيق العام للأرصفة والمسحطات الخضراء وأرصفه المشاة بموقع العمل موجها بعدم صرف أي اعتمادات مالية للشركه المنفذة قبل تلاشي بعض الملاحظات في التنفيذ لضمان خروج المنتج النهائي للأعمال علي أكمل وجه .

وشدد على ضرورة أن تشمل الأعمال طلاء العقارات المحيطة بالميدان وتوحيد تصميم الأعمدة المتواجدة على الأرصفة وبالجزر الوسطى وتوفير وسيلة حضارية بديلة عن الوصلات الخاصة بوسائل الاتصال بين العقارات لعدم التأثير علي المظهر العام للأعمال.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

