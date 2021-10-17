Advertisements

البرلمان يوافق مبدئياً على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:17 م
البرلمان
البرلمان
عبداللطيف هيبة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

كما يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالإضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

ومن أهداف مشروع القانون أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالى بالإضافة الى اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

كما يهدف إلى السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي، وتجيز التعديلات المقترحة بالقانون التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

الكلمات المفتاحية

مشروعات البنية الأساسية مجلس النواب قانون مشاركة القطاع الخاص رئيس البرلمان برلمانية برلماني النواب البرلمان

أخبار تهمك

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يفاوض هدفه القديم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يثير أزمة جديدة

منذ ساعة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجهز مفاجآة كبرى لجماهيره قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:06 ص

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

مفاجآت في قائمة برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

12:30 م

نجم الأهلي يثير أزمة جديدة

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements