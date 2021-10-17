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محافظ بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:17 م
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شيماء الريس

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير وانتظام العملية التعليمية داخل مدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية للتمريض بنات بحي الشرق، جاء ذلك خلال تفقده مدرسة التمريض فى أول أيام بدء الدراسة بها، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ومدير هيئة الأبنية التعليمية.

ووجه المحافظ المعلمين بتكثيف المناهج الدراسية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية والرياضية التى تساهم فى تنمية مهارات وإدراك الطالبات، وأكد «محافظ بورسعيد» أن مدرسة التمريض الجديدة تقام على أعلى مستوى وتم تذويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدرسة حرصا على سلامة الطالبات، لافتا أن مدرسة التمريض الجديدة توفر مناخ مناسب للطلاب يحقق كافة سبل الراحة ويساهم فى إثراء العملية التعليمية ببورسعيد.
محافظ بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات
محافظ بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات
محافظ بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات
محافظ بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات
محافظ بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات
محافظ بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة ثانوية فنية للتمريض بنات

الكلمات المفتاحية

مدرسة تمريض محافظ بورسعيد انتظام الدراسة

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