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ترتيب الدوري المغربي.. الدفاع الحسني ينقض على الصدارة في غياب الوداد والرجاء

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:15 م
الدفاع الحسني الجديدي
الدفاع الحسني الجديدي
أحمد عبد الحفيظ
استغل نادي الدفاع الحسني الجديدي انشغال قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء باللعب في دوري أبطال إفريقيا لاقتناص الصدارة بشكل مؤقت.

ترتيب الدوري المغربي 

ويحتل الدفاع الحسني الجديدي ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 14 نقطة بشكل مؤقت بفارق نقطة واحدة عن الوداد الوصيف، والرجاء صاحب المركز الثالث.

وجاء ترتيب الدوري المغربي على النحو التالي:

الدفاع الحسني الجديدي - 14 نقطة
الوداد - 13 نقطة
الرجاء - 12 نقطة
الشباب الرياضي السالمي - 9 نقاط
المغرب الفاسي - 8 نقاط

الكلمات المفتاحية

الوداد الرجاء الدوري المغربي الدفاع الحسني الجديدي

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