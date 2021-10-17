استمرار حبس صاحب محل لحيازته على مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالمنيرة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس صاحب محل بقاله،15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته على مشروبات كحولية مجهولة المصدر وبدون ترخيص بالمنيرة الغربية.



تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع صاحب بقاله بمنطقة المنيرة، لحيازته على مشروبات كحولية مجهولة المصدر داخل محل البقالة.



وأفادت التحقيقات، أنه تم ضبط المتهم خلال حملة على المحال التجارية، وتبين أن صاحب المحل يتاجر في المشروبات الكحولية دون ترخيص



ألقى رجال المباحث القبض على صاحب محل بقالة، لاتهامه بالاتجار بالمشروبات الكحولية، بمنطقة المنيرة الغربية بدون ترخيص، وضبط بحوزته كميات من المشروبات الكحولية المتنوعة.



وتم ضبط المتهم خلال حملة على المحال التجارية غير المرخصة، حيث تم العثور على كميات من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، داخل محل بقالة، بمنطقة المنيرة الغربية، تبين أن صاحب المحل يتاجر بها بدون ترخيص.



تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق



