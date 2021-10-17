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"الفجر الفني" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوائل كفوري بعد تعرضه لحادث أليم

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:26 م
وائل كافوري
وائل كافوري
لمياء علي

تصدر النجم اللبناني وائل كفوري، الترند، بعدما تعرض منذ يومين، لحادث سير مروع نجا منه بأعجوبة، بعدما تسببت قوة الحادث في خروجه من السيارة بعد الحادث.

وتواصل الفجر الفني مع الكاتبة الصحافية اللبنانية نانسي الفاخوري، والتي طمأنت جمهوره من خلال حديثها معنا، وأكدت على أن وائل كفوري نجا من الحادث بفضل العناية الإلهية التي أنقذته، مؤكدة على أن حالته الصحية الآن مستقرة وبخير.

كما علمنا من مصادر أخرى مقربة من كفوري، أنه يعاني من رضوض كثيرة في جسده، وخضع لفحوصات طبية أكدت سلامته، كما أن هناك سيدة كانت ترافقه ليلة الحادث، وتم نقلها معه المستشفى وحالتها جيدة.

وكان وائل كفوري قد طرح أغنية سنجل تحمل اسم "البنت القوية"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

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