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بهذه الطريقة..نسرين طافش تتألق بأحدث ظهور لها

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:27 م
نسرين طافش
نسرين طافش
منار أشرف داود
شاركت الفنانة نسرين طافش اليوم جمهورها بإطلالة أمس،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام""


وظهرت "طافش" وهي ترتدي فستان فضي ملمع، كب، طويل، شيفون، ووضعت ماكياج مناسب للإطلالة، واعتمدت على ربط الشعر لتلائم الإطلالة مما أثار إعجاب جمهورها، وعلقت على الصورة قائلة:" عن ليلة أمس ".

وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

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