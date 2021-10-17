جدول أهم مباريات اليوم الاحد 17-10-2021

يستعرض موقع الفجر الرياضي جدول أهم مباريات اليوم الاحد الموافق 17 أكتوبر 2021 والذي يشهد العديد من المباريات المهمة على المستوي المحلي والعالمي





ولعل أبرز مباريات اليوم معركة بايرن ميونيخ امام ليفركوزن في الدوري الألماني بجانب خوض ايفرتون لقاء صعب أمام وستهام بالدوري الإنجليزي بالإضافة إلى مباراة الصدارة في الدوري السعودي بين اتحاد جدة وضمك.









موعد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مباراة إيفرتون ووست هام يونايتد





مباراة نيوكاسل يونايتد وتتونهام





مباراة رايو فاليكانو وإلتشي





مباراة سيلتا فيجو وإشبيلية





مباراة فياريال وأوساسونا





مباراة برشلونة وفالنسيا





مباراة كالياري وسامبدوريا





مباراة إمبولي وأتلانتا





مباراة جنوى وساسولو





مباراة أودينيزي وبولونيا





مباراة نابولي وتورينو



