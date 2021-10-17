Advertisements

الزراعة: كلمة طقس حار ستختفي الأيام المقبلة حتى على الصعيد (فيديو)

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إننا نشهد أجواء خريفية بامتياز، وارتفاع الحرارة الذي شهدناه الأسبوع الماضي سببه التغيرات المناخية الذي أثر على طبيعة الطقس.

وأشار "فهيم"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن البلاد تتعرض حاليا لكتلة هوائية باردة تسيطر على كل أنحاء الجمهورية بشكل تدريجي، ودرجات الحرارة ستكون في معدلاتها الطبيعية.

وأضاف رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، "كلمة شديد الحرارة وحار ستختفي خلال الأيام المقبلة حتى على محافظات الصعيد"، منوها بأننا قد نشهد فرص امطار خفيفة بنهاية الأسبوع، واصفا إياها بـ "المناوشات الخفيفة"، محذرا من "لسعة البرد" في الصباح الباكر أو الوقت المتأخر من الليل.

الكلمات المفتاحية

تغير المناخ الطقس الزراعة أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يجهز مفاجآة كبرى لجماهيره قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يثير أزمة جديدة

منذ ساعة

وزارة الرياضة تفجر مفاجأة كبرى قبل موقعة الهلال والنصر.. تفاصيل نارية

منذ حوالي 6 ساعات

العقوبة المتوقعة على حازم إمام في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من "حماية المستهلك" بشأن معارض السيارات (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزراعة تتفق على تداول الدواجن والبيض بالبورصة السلعية بعد ارتفاع أسعارها

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

منذ ساعة و نصف

3 صفقات مدوية على رادار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يفاوض هدفه القديم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تحذر من تعرض البلاد لكتلة هوائية بدءا من هذا التوقيت

الأرصاد.. موجة حارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

"الزراعة": تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل محدود

"الأرصاد": الطقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى 15 بالقاهرة

لماذا تأخر الشتاء في مصر هذا العام؟

"استحملوا اليومين الجايين".. تحذير مهم من الأرصاد للمواطنين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:06 ص

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

11:36 م

مفاجآت في قائمة برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

12:30 م

نجم الأهلي يثير أزمة جديدة

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements