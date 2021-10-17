الزراعة: كلمة طقس حار ستختفي الأيام المقبلة حتى على الصعيد (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إننا نشهد أجواء خريفية بامتياز، وارتفاع الحرارة الذي شهدناه الأسبوع الماضي سببه التغيرات المناخية الذي أثر على طبيعة الطقس.



وأشار "فهيم"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن البلاد تتعرض حاليا لكتلة هوائية باردة تسيطر على كل أنحاء الجمهورية بشكل تدريجي، ودرجات الحرارة ستكون في معدلاتها الطبيعية.



وأضاف رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، "كلمة شديد الحرارة وحار ستختفي خلال الأيام المقبلة حتى على محافظات الصعيد"، منوها بأننا قد نشهد فرص امطار خفيفة بنهاية الأسبوع، واصفا إياها بـ "المناوشات الخفيفة"، محذرا من "لسعة البرد" في الصباح الباكر أو الوقت المتأخر من الليل.

