ترتيب الدوري السعودي.. اتحاد جدة أمام فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة

يستعد نادي الاتحاد لخوض مواجهة قوية أمام ضمك في صراع صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين .





ترتيب الدوري السعودي للمحترفين





ويخوض فريق الاتحاد مباراة اليوم وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة على بعد نقطتين من ضمك صاحب المركز الثاني.





ونستعرض ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على النحو التالي:





الاتحاد - 16 نقطة

ضمك - 14 نقطة

الفيحاء - 13 نقطة

النصر - 12 نقطة

الشباب - 12 نقطة

الهلال - 12 نقطة



