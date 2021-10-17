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بعثة الزمالك تخضع لمسحة طبية بعد وصولها من كينيا

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:34 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ، وذلك بعد وصولها من كينيا ظهر اليوم الأحد.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بالاشراف على خضوع أفراد البعثة للمسحة للاطمئنان عليهم.

وتواجد الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي في استقبال البعثة لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.

وفاز  على الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز بالمباراة.

جدير بالذكر أن  مباراة العودة ستقام في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

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