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زيادة عدد نقاط توزيع لقاح كورونا إلى 79 مركزا بالقليوبية

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:36 م
مستشفى كفر شكر
مستشفى كفر شكر
محمد ضوه
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، وصول عدد المراكز التي تعطي لقاح للمواطنين على مستوى محافظة القليوبية إلى 79 مركزًا، منهم 55 مركزا خارحيا، و24 مركزا داخل المستشفيات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أعلن الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالقليوبية، بالاتفاق مع الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي، وفريق الوقائي بالمديرية من أجل تدشين 9 مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين على تلك المصالح الحكومية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية ابتداءًا من أمس السبت.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة وسلامة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

واطمأن وكيل الوزارة، علي انتظام عمل الفرق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكيد علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيرًا علي المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

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