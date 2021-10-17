مستقبل تاباريز مع أوروجواي في مهب الريح

عقد الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم اجتماعاً في الساعات الأخيرة مع مدرب المنتخب أوسكار تاباريز وجهازه الفني لدراسة مسألة استمراره مع الفريق بعد النتائج السيئة مؤخراً في تصفيات المونديال.





وبدأ الاجتماع في ساعة متأخرة من مساء السبت بالتوقيت المحلي وامتد حتى الليل داخل معسكر المنتخب في ضواحي العاصمة موننتفيديو حيث أكد رئيس الاتحاد إجناسيو ألونسو للصحافة أنه "سيتم اتخاذ قرار" نهائي حول مستقبل المدرب اليوم الأحد.





وقال ألونسو "تحدثنا وناقشنا عدة نقاط وتبادلنا وجهات النظر. كان اجتماعاً شاملاً"، مضيفاً أن عقد هذا اللقاء كان "أمراً صائباً" لمعرفة "المعطيات اللازمة" لاتخاذ قرار.





وظهر الـ(سيليستي) بصورة مخيبة في الجولات الثلاث الأخيرة من تص فيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 وابتعد عن المراكز الأولى التي تمنح أصحابها بطاقة مباشرة إلى المونديال ليتراجع إلى مركز الملحق.

ويتواجد المنتخب الأوروغواياني حاليا في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.





يذكر أن تاباريز تولى مسئولية تدريب المنتخب اللاتيني طوال 15 عاما نجح خلالها في التأهل لكأس العالم ثلاث مرات متتالية والتتويج بكوبا أمريكا في 2011.



