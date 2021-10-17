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"الفجر الفني " يرصد أبرز عروض اليوم الرابع من مهرجان "الجونة السينمائي"

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:40 م
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
يارا أحمد

نرصد أبرز فعاليات  جدول عروض اليوم الأحد، رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى 14 فيلمًا في مختلف المسابقات، حيث يعرض الفيلم "ريش" الساعة 6.30 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وكان فيلم "ريش" قد فاز الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

ويعرض في قاعة أوديماكس فيلم "مورينا" انتاج كرواتيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفينيا، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الساعة 3.30 مساء، وبعده يعرض برنامج الأفلام القصيرة الساعة 6:15 مساءً .

ويعرض اليوم 4 أفلام في قاعة "سى سينما 1" هم فيلم"كباتن الزعترى" للمخرج على العربى وإنتاج مصر المشارك فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الساعة 12.15 مساء، وفيلم "عالم آخر" إنتاج فرنسا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 3.30 مساء، وفيلم "هروب الرقيب فولكونوجوف" إنتاج روسيا، إستونيا، فرنسا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 6.30، وفيلم فيلم "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا والمشارك في مسابقة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 9:45 مساء.

يعرض 3 أفلام هم "كوبيليا" انتاج هولندا، ألمانيا، بلجيكا والمشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، الساعة 3 مساء، و"أوستروف – جزيرة مفقودة" إنتاج سويسرا والمشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، الساعة 6:45 مساء، و"كل شيء على ما يرام" إنتاج فرنسا والمشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة الساعة 9.30 مساء .

يعرض فيلم "فيلم قصير عن القتل"المشارك المعروض في البرنامج الخاض، الساعة 2:45 مساء، وفيلم "رجل وكاميرا" إنتاج هولندا والمشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الساعة 5:30 مساء، وفيلم "هذا المطر لن يتوقف أبدا" إنتاج أوكرانيا، ألمانيا، لاتفيا والمشارك في مسابقة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الساعة 8 مساء.

يعرض فيلمين هما "الحياة المزدوجة لفيرونيك" إنتاج فرنسا، بولندا، النرويج والمعروض في البرنامج الخاص الساعة 6.45 مساء، و"نيترام" إنتاج استراليا والمشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة الساعة 9.30 مساء

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