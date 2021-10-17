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تردد قناة النهار 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:39 م
تردد قناة النهار 2021
تردد قناة النهار 2021
تردد قناة النهار 2021 ، توجد العديد من القنوات الفضاءة التي استتطاعت منذ انطلاقا جذب المشاهدين لما تقدمه من أعمال وبرامج نالت إعجاب الملايين من بينها قناة النهار.

تردد قناة النهار 2021

ويبحث الكثيرون عن تردد قناة النهار 2021 لما تتضمنه خريطة برامجها ومسلسلاتها وأعمالها المختلفة والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين محبي الدراما والبرامج.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية متابعيها الكرام تردد قناة النهار 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات في السطور التالية:

القمر الصناعي: نايل سات  Nile Sat 

التردد: 11785.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.


ضبط إعدادات تردد قناة النهار 2021 

يمكن ضبط إعدادات تردد قناة النهار 2021 وتثبيته من خلال إعدادات صم اختيار التركيب، وبعدها اختيار القمر وإدخال تردد قناة النهار 2021 المذكور في السطور السابقة ثم "تنزيل" وحينها يمكنك الاستمتاع بخريطة القناة.

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