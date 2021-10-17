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تكريم الفنان أحمد فريد من السفير خالد رزق في هيوستن لتقديمه فن راقي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


قام السفير خالد رزق، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن بتكريم الفنان المصري د/ أحمد فريد وذلك لتقديمه نموذج راق للفن المصري المعاصر من خلال معرض اللوحات الفنية الذي أقيم مؤخرا في المدينة ونال استحسان الحضور ورواد المعرض من الأجانب والمصريين.



وجاء في تكريم الفنان أحمد فريد، تقدير القنصلية لدوره على الساحة الثقافية في المدينة وتمثيله للثقافة والفن المصري من خلال فنه وحضوره.


جدير بالذكر أن الفنان أحمد فريد بصدد المشاركة في عدة مشاريع فنية مع مؤسسات انتاجية وثقافية رفيعة المستوى في ولاية تكساس الأمريكية حيث يتواجد في الفترة الحالية.

وكان آخر أعمال أحمد فريد، مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الابيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، الهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام.

الكلمات المفتاحية

فجر فني أحمد فريد أجيه

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