المركزي الأوروبي: أسعار الفائدة سترتفع مع تقليص برامج الحفز





ذكر كلاس كنوت، أحد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد أن أسعار الفائدة ستبدأ في الارتفاع، بمجرد أن تبدأ البنوك المركزية في تقليص أهم برامجها للحفز، في النصف الأول من العام المقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.





وأضاف كنوت في برنامج "دبليو إن إل" التلفزيوني اليوم الأحد "يمكنك أن تفترض أن وقت ارتفاع أسعار الفائدة، لن يعود، وسيكون المعدل المرتفع في المستقبل 3 إلى 4%".









وذكر الهولندي، كنوت ، الذي يعتبر واحدا من أكثر أعضاء المجلس تشددا أيضا أنه يرى القفزة الحالية في التضخم قفزة عابرة في الغالب.





وأضاف كنوت "إنه لأمر وثيق الصلة تحديد ما إذا كانت هذه ظاهرة مؤقتة وستختفي أم لا، وما إذا كان ذلك سيصبح خطرا وله آثار ثانوية، من خلال ارتفاع كبير في الأجور والتكاليف وهذا ليس هو الحال الآن".



