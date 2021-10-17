باكستان تعلن مقتل 7 من أفراد أسرة جراء حريق منزل بشرق البلاد

اندلع حريق بشرق باكستان، اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع سبعة من أفراد أسرة واحدة، حسبما أفاد مسؤول إنقاذ.

ووفقًا لرئيس خدمة الإنقاذ، الدكتور حسين ميان، اندلع الحريق في منزل بحي علي بور بمنطقة مظفر غرة في إقليم البنجاب.

وقد أوضح ميان، أن رجال الإطفاء انتشلوا جثث متفحمة لرجل يبلغ من العمر 65 عاما وامرأتين يتراوح عمراهما بين 35 و19 عاما، وثلاثة صبية تتراوح أعمارهم بين 3 و 10 و 12 عاما، وطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين.

ولفت ميان، إلى أنه تم إرسال الجثث للتشريح وفحصها من قبل الطب الشرعي.

ويجرى التحقيق في سبب الحريق، ويريد المحققون معرفة سبب عدم استيقاظ أي من أفراد الأسرة عندما اندلع الحريق.