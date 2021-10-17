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من الجونة.. تارا عماد تتألق بأحدث ظهور لها

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 02:46 م
تارا عماد
تارا عماد
منار أشرف داود
شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها من الجونة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "عماد" وهي ترتدي بنطلون وايد ليج بنقشة الحمار الوحشي، وتوب كب باللون الإسود، وشيميز باللون الإسود، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال تارا عماد مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة نيللي كريم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.
من الجونة.. تارا عماد تتألق بأحدث ظهور لها
من الجونة.. تارا عماد تتألق بأحدث ظهور لها
من الجونة.. تارا عماد تتألق بأحدث ظهور لها
من الجونة.. تارا عماد تتألق بأحدث ظهور لها
من الجونة.. تارا عماد تتألق بأحدث ظهور لها
من الجونة.. تارا عماد تتألق بأحدث ظهور لها

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