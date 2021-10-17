من الجونة.. تارا عماد تتألق بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها من الجونة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "عماد" وهي ترتدي بنطلون وايد ليج بنقشة الحمار الوحشي، وتوب كب باللون الإسود، وشيميز باللون الإسود، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال تارا عماد مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة نيللي كريم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.