أذربيجان تقرر رفع قيود الرحلات الجوية لعدد من الدول

قررت السلطات في أذربيجان، اليوم الأحد، رفع قيود الرحلات الجوية لعدد من الدول.

وأفادت وكالة "ترند" للأنباء في أذربيجان، بأن مجلس الوزارء أجرى تعديلًا على القرار حول "تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص وإزالة بعض القيود، بتاريخ 26مايو (آيار)، 2021، رقم 151".

وقالت السلطات في أذربيجان، إنه سيتم السماح لمواطنين من 23 دولة أخرى، بالإضافة إلى مواطنين من دول أخرى وأشخاص بدون جنسية، يقيمون بشكل دائم في تلك الدول، بدخول أذربيجان والخروج منها جوا،

ووفقًا موقع "اذر نيوز" الذى يبث من اذربيجان اليوم، تشمل تلك الدول الأرجنتين واستراليا والبرازيل وبروناي وكوريا الجنوبية وتشيلي والإكوادور وكمبوديا وكوستاريكا وكوبا والكويت وكازاخستان والمالديف والمكسيك والمغرب ومنغوليا ومونتينيغرو(الجبل الأسود) والنرويج وسلطنة عمان وبنما والسلفادور وأوروجواي ونيوزيلندا.