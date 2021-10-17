"بتعاون الأوقاف والآثار".. تزويد جامع ابن طولون بلوحات برايل إرشادية

زودت وزارة السياحة والآثار جامع أحمد بن طولون بلوحات إرشادية مكتوبة بطريقة برايل، لمساعدة "ذوي البصيرة" للتعرف على نبذة عن تاريخ وأثرية الجامع، الذي يعتبر أقدم الجوامع الأثرية وأكبرها الباقي على حالته في مصر.



ومن ناحيته قال بسام الشماع المؤرخ المعروف، في تصريحات إلى الفجر ، إن هذه الخطوة تعتبر من الخطوات المشهودة لوزارة السياحة والآثار لمساعدة ذوي الهمم في التعرف على آثار وحضارة بلادهم، وقد تم وضع اللوحات الإرشادية المكتوبة بطريقة برايل لمساعدة ذوي البصيرة على معرفة تاريخية الجامع وأثريته، في تعاون رائع ما بين وزارة الأوقاف الممثلة في الشيخ هشام إمام عن الجامع، والدكتورة سهير وأحمد ناجي المسؤولين عن قسم ذوي الهمم في وزارة السياحة والآثار.



وأضاف الشماع أن الحملة بدأت بمقترحات منه إلى وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، واللتين استجابتا في سرعة مشهودة، حيث وفر الشيخ هشام عدد من الألواح الخشبية، ووفرت وزارة السياحة والآثار الحوامل واللوحات الإرشادية المكتوبة بطريقة برايل.



وأشار الشماع إلى أنه تم عمل ثلاث لوحات بطريقة برايل لجامع أحمد بن طولون وقد أشرف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، على إتمام هذا العمل الرائع بنشاط و إيجابية حقيقية مبهرة، بعد تواصل تليفوني معه بمقترح الفكرة.



وعلى الفور أصدر عثمان عدد من القرارات السريعة، فتم استجلاب عدد ٢ استاند من متحف المركبات إلى الجامع كي يتم الاستعانة بهم في تنصيب تلك اللوحات بمكانها.



وفي نهاية تصريحاته أثنى الشماع على هذا التعاون الرائع المثمر ما بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة الآثار وكذلك رجال أمن الجامع علي كل ما قاموا به من جهد مبذول تسهيلًا للحملة، وسيكون هناك تعاون مثمر قريب لصالح الحركة السياحية في الجامع.