تعرف على نسب مشاهدات أغنية "ولا ليلة من لياليك" لـ محمد حماقي



حقق النجم محمد حماقي، نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كما تصدر مؤشرات البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد طرح الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ومن ضمن الأغاني التي حققت نجاح كبير عبر السوشيال ميديا و"يوتيوب" أغنية "ولا ليلة من لياليك" حيث احتلت المركز الثالث ضمن المحتويات الرائجة والأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتخطت ٣ مليون مشاهدة.



جدير بالذكر أن أغنية "ولا ليله من لياليك" من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس تميم.



