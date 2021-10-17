الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية، موضحة أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





حالة الطقس نهارًا:





- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.





- طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:





- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:





-شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).



