البورصة تربح 5.8 مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسي يتجاوز مستوي الـ 11 ألف نقطة بالختام





البورصة تربح 5.8 مليار جنيه بعد نجاح إكتتاب أي فاينانس





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب، وأيضاً إكتتاب أى فاينانس الذى تم تغطيته قبل نهاية يومه الأخير بحوالى ال 60 ضعف المعروض ، و هو ما يشير إلى نجاح الطرح و ضخ معظم فوائض الاكتتاب التى تتجاوز المليارات فى السوق بعد نهاية الاكتتاب مع العديد من الاكواد الجديدة التى أضيفت للسوق المصرى مع هذا الطرح ، و الذى يشير إلى إنتهاء موجة الهبوط التى دعمها ضرائب على الأرباح الرأسمالية للتعامل و بدء النقاش فى جدوى الضريبة بمجلس النواب.





وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه عند مستوى 717.449 مليار جنيه.



مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 11155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13494 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة.





فئات المستثمرين بالبورصة المصرية





وتوجهت اعاملات المستثمرين المصرين العرب بالبورصة المصرية نحو الشراء بصافى قيمة شراء 1.2 مليار جنيه و 192 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 1.4 مليار جنيه.

تداولات البورصة المصرية

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 2.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 354 مليون ورقة منفذة على 32 ألف عملية ، وتم التداول على 204 سهم، ارتفع منهم نحو 74 سهم، وانخفض نحو 58 سهم، ولم تتغير مستويات 62 سهم.









الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم



