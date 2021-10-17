أغنية حسين الجسمي"دق القلب" تدخل قائمة الڤيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم



دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على مركز الـ37، منافسًا النجوم العالميين "جاستن بيبر" و"سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، حيث جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.



الأغنية من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي،

وألحان العراقي نور الزين، والتوزيع الموسيقي ومكساج وماستر لـ حسام كامل.



وتقول كلماتها:

دماره.. أستاهل دمــاره

خل تحرگني نـاره

خلانـي واگع بالعشگ

وما اطفّيها الجگـاره

إثاره.. حبـه غيـر اثـاره

موّتنـي بسمـاره

لـمّن اشوفه ارتبـك.. وتصعـد الحراره

إلهي..عبـدك يا إلهي

لافـــــت انتبـاهــي

مو خلقه كاتلنـي كتـل

هنيـال اهلـه وجــاره

إشاره.. لو أشــر بإشاره

اروحلـه طياره

هذا العليه دگ الگلب

ودورت عنـه دواره



