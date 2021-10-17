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بالإسود..بسنت شوقي تتألق بأحدث ظهور لها

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:06 م
بسنت شوقي
بسنت شوقي
منار أشرف داود
شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهورها بصور لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "شوقي" وهي ترتدي فستان ملمع بالإسود، كب، طويل، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وأعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل مما أثار إعجاب جمهورها، وعلقت على الصورة قائلة:" من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة".


وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.
بالإسود..بسنت شوقي تتألق بأحدث ظهور لها
بالإسود..بسنت شوقي تتألق بأحدث ظهور لها
بالإسود..بسنت شوقي تتألق بأحدث ظهور لها
بالإسود..بسنت شوقي تتألق بأحدث ظهور لها

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