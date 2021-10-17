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في المولد النبوي.. المسلمون والأقباط "إيد واحدة"

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد العطار
كالعادة يظهر المصريون في مختلف المناسبات الدينية كيد واحدة دون التفرقة بين مسلم أو قبطي، وهذا ما ظهر في الاحتفالات الحالية بالمولد النبوي الشريف من خلال احتفال الأقباط به.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،عن أن المولد النبوي الشريف سيكون يوم 18 أكتوبر. 

قبطي يوزع حلوى المولد
وفوجئ أهالي منطقة العمرانية بقيام أحد المواطنين الأقباط بتوزيع الحلوى عليهم بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قام بتوزيع 1500 علبة حلوى المولد على المسلمين في شوارع العمرانية بمحافظة الجبزة.

واجتمع المسلمين والمسيحين بالاحتفال الذي أعدة المواطن روماني أبوذكري للمشاركة بتجهيزه وتوزيع الحلوى، وقال "أبوذكري" في تصريحات على هامش توزيع الحلوى: أن الأعياد فرصة لتقديم العطاء، وأن هذا يجسد معنى الإنسانية بين أفراد الوطن الواحد، وتسود روح المحبة على المشاعر الإنسانية.

المشهد يتكرر في بني سويف
وتكرر المشهد في بني سويف حيث قام شاب قبطي يدعى مرقص موريس، بالغ من العمر ٣٥ عامًا مقيم في محافظة بني سويف، بالتجول في شوارع وميادين المحافظة حاملا علب حلوى المولد النبوي ويوزعها على المواطنين بالمحلات وسيارة التاكسي والملاكي.


قبطي يبيع حلوى المولد
وفي وسط مدينة المنيا يوجد ماري جرجس إسكندر صاحب محل رمسيس لبيع حلوى المولد النبوي الشريف بميدان بالاس، في دليل واضح على اتحاد المصريين في تلك المناسبة الجليلة التي يحتفل بها المسلمون حول العالم.

ولم يكتف ببيع الحلوة فقط، بل يقوم بتشغيل الابتهالات الدينية والمدائح النبوية على مسامع المارة بميدان بالاس بمدينة المنيا والمقبلين على الشراء.

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