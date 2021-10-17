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موعد وصول صفقة بيراميدز المميزة

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:02 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن اللاعب الدولي المغربي وليد الكرتي وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانتظام في تدريبات نادي بيراميدز بعدما أتم تعاقده مع النادي مؤخرا لمدة ٤ سنوات قادمة.

وتواجد الكرتي مؤخرا في صفوف منتخب المغرب الثاني، ووصل خلال الساعات الماضية إلى القاهرة للانتظام في التدريبات والتجهيز للمباريات المقبلة، حيث سيشارك في المباراة الودية التي يخوضها الفريق مساء اليوم أمام السكة الحديد بملعب الدفاع الجوي.

شدد المدير الرياضي على أن الكرتي يستعد مع بيراميدز لمباريات الموسم الجديد حيث لن يشارك اللاعب في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية حتى دور المجموعات هو وباقي الصفقات الجديدة.

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رياضة بيراميدز الكرتي اخبار بيراميدز

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