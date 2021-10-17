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بمناسبة المولد النبوي .. البورصة المصرية أجازة يوم الخميس القادم

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 03:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الخميس القادم أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.


وأنهت البورصة تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 11155 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13494 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3609 نقطة.

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