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تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد على نايل سات

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 02:59 م
تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد
تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد
تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد ، حظيت المسلات الهندية التي تقدم عبر زي ألوان بملايين المشاهدات في مصر والعالم العربي، لما تقدمه من أعمال درامية نالت إعجاب المشاهدين.

تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد

ويبحث عشاق الدراما العالمية عن تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد من أجل التمتع بمشاهدة باقة من المع الأعمال الدرامية الهندة والتي تناقش موضوعات اجتاعية أحبها العرب.

تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد 2021

ويتساءل الكثيرون حول تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد 2021 بعدما تم تحديث الترددات بحلول العام الجاري لضمان استمرار المشاهة والتمتع بأفضل جودة ممكنة.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الأعزاء تردد قناة زي الوان zee alwan  الجديد 2021 في السطور التالية:

تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد

ويبث تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القمرين نايل سات وعرب سات، حيث يمكن للمتابعين عن طريق ضبط جهاز الاستقبال وإضافة التردد مشاهدتها.

تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد على نايل سات

التردد: 11277

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 

تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12111

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز القناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4


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