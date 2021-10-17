تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد ، حظيت المسلات الهندية التي تقدم عبر زي ألوان بملايين المشاهدات في مصر والعالم العربي، لما تقدمه من أعمال درامية نالت إعجاب المشاهدين.





تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد





ويبحث عشاق الدراما العالمية عن تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد من أجل التمتع بمشاهدة باقة من المع الأعمال الدرامية الهندة والتي تناقش موضوعات اجتاعية أحبها العرب.





تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد 2021





ويتساءل الكثيرون حول تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد 2021 بعدما تم تحديث الترددات بحلول العام الجاري لضمان استمرار المشاهة والتمتع بأفضل جودة ممكنة.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الأعزاء تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد 2021 في السطور التالية:





تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد





ويبث تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القمرين نايل سات وعرب سات، حيث يمكن للمتابعين عن طريق ضبط جهاز الاستقبال وإضافة التردد مشاهدتها.





تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد على نايل سات





التردد: 11277





الاستقطاب: أفقي





معامل الترميز: 27500





معامل تصحيح الخطأ: 4/3





تردد قناة زي الوان zee alwan الجديد على القمر الصناعي عرب سات





تردد القناة: 12111





الاستقطاب: عمودي





معدل ترميز القناة : 27500





معامل تصحيح الخطأ : 3/4







